Sanremo 2024, Gerry Scotti: “Guarderò Festival ma non sarò con Amadeus”

(Adnkronos) –

Gerry Scotti non sarà accanto ad Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2024. Ospite oggi a Verissimo, il conduttore Mediaset racconta a Silvia Toffanin i tanti progetti che ha in cantiere in questo periodo e coglie l’occasione per fare chiarezza sui rumors – inerenti a una sua ipotetica partecipazione al prossimo Festival di Sanremo – nati da una foto postata sui social che lo ritraeva con Amadeus e la scritta “Ci hanno beccati”.

“Questa foto nasce come la tipica paparazzata da giornale scandalistico. Infatti, il mio commento sotto il post di Instagram era del tipo ‘Oddio e adesso chi glielo dice a Giovanna che io e te facciamo colazione insieme?’ Da lì – spiega il popolare conduttore televisivo di Mediaset – sono nate una serie di supposizioni, la più cavalcata è stata ‘Gerry Scotti a Sanremo’. Figurati, io e Amedeo abbiamo parlato di tutto in quella situazione: di figli, di pressione, di colesterolo, di Milan e di Inter, ma vi giuro che la parola Sanremo non è nemmeno stata pronunciata”.

Gerry Scotti, che aveva fatto dell’ironia sulla questione pubblicando sempre sui social, un video in cui chiedeva se qualcuno conoscesse un albergo a Sanremo, dice ancora: “Voglio dirvi che guarderò Sanremo da casa mia, ma non sarò al Festival. Poi, sarei falso se non dicessi che i migliaia di commenti positivi che mi sono arrivati, come quello di Fiorello, mi hanno riempito il cuore. Ringrazio tutti”.