Sciopero scuola domani lunedì 25 settembre 2023

(Adnkronos) – Sciopero della scuola domani lunedì 25 settembre 2023. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che la Csle (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero “di tutto il personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, per l’intera giornata di lunedì 25 settembre”.

Csle spiega le motivazioni della protesta:

1. per stipendi a standard europeo

2. per buoni pasto

3. per l’inserimento dell’aumento degli organici nei procedimenti legislativi

4. contro regolamento supplenze e algoritmo che penalizza docenti precari inseriti in GPS

5. per l’integrazione Ata nell’organico aggiuntivo

6. per l’abolizione vincoli sulla mobilità dei docenti

7. per l’abrogazione della somma di 400 euro per i Docenti Meritevoli

8. per la modifica dei nuovi profili Ata per essere inseriti in terza fascia d’istituto all’aggiornamento del 2024.