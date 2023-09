“Forse sono ri-divorziato”, De Martino rompe il silenzio su Belen a Belve

(Adnkronos) – Stefano De Martino oggi, martedì 26 settembre, rompe il silenzio su Belen e il suo matrimonio. “Ha capito se è divorziato?” lo stuzzica Francesca Fagnani in un’anticipazione del programma di questa sera Belve alle 21.20 su Rai2 con ospiti tra gli altri anche Fabrizio Corona e Arisa. “Forse sono ri-divorziato” scherza De Martino, aggiungendo di non conoscere “il suo stato civile al momento”. “Voi fate domanda di divorzio e, poi, decade. Ricominciate così tutto da zero” gli fa notare la Fagnani. “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento” precisa parlando del suo rapporto con la showgirl argentina. “Io non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei sentimenti”.

Sulla sua vita professionale, De Martino racconta dell’ambizione che lo muove e di una continua ricerca di nuove sfide: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. E all’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, commenta: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”.

La conversazione con Francesca Fagnani tocca diversi temi, compresa la sua infanzia a Torre Annunziata, prima del successo: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita” spiega. “Il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio” conclude.