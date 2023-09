Pnrr, aggiudicati 33 progetti per messa sicurezza edifici scolastici Milano e hinterland

(Adnkronos) –

Tutti aggiudicati entro la scadenza del 15 settembre i 33 progetti della missione M4C1I3.3, grande soddisfazione per la Città metropolitana di Milano. Un grande risultato per la Città metropolitana di Milano, che ha centrato l’obiettivo dell’aggiudicazione lavori entro il 15 settembre dei 33 progetti della Missione M4C1I3.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La misura ha come obiettivo principale quella di consentire la messa in sicurezza e la riqualificazione degli istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori.

Un grande ed importante Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, i cui cantieri dovranno essere avviati entro il 30 novembre 2023 (alcuni sono già stati eseguiti, altri sono partiti come da elenco sotto riportato).

Progetti terminati:

· LEGNANO- IIS Dell’Acqua – Recupero della palestra come spazio polifunzionale – 300.000 euro

· LEGNANO- IIS Bernocchi – laboratorio di torneria riconvertite in aule didattiche – 210.000 euro

· MILANO -Galilei – Tito Livio – Laboratorio di elettronica riconvertito in aule- 700.000 euro

· PARABIAGO- IIS Maggiolini – LS Cavalleri -Manutenzione straordinaria delle coperture e dei bagni delle palestre- 210.000 euro

· RHO – Liceo Rebora – Ristrutturazione spazi didattici della succursale – 1.650.000 euro

· MILANO – Frisi- Controsoffittatura e messa in sicurezza sfondellamento dei solai 650.000

Progetti avviati:

· Manutenzione straordinaria edifici- 9.619.920 euro di cui 720mila cofinanziati

· MILANO -Istituto Pareto – Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico – 2.200.000 euro

· ARESE- Istituto B. Russel – Nuovo corpo aule – 1.900.000 euro

· LEGNANO- IIS Bernocchi -– Efficientamento energetico, messa in sicurezza delle facciate e sostituzione serramenti – 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

· MILANO – Istituto Kandinsky- Sostituzione serramenti e ripristino facciate – 1.700.00o euro

· ARESE – Liceo Falcone Borsellino – Rifacimento coperture e adeguamento impianti elettrici- 600.000 euro

· RHO – Liceo Rebora – Adeguamento normativo e acquisizione CPI- 600.000 euro

· PADERNO DUGNANO – Istituto scolastico Gadda -Fornitura e posa di nuovi infissi-600.000 euro

· MILANO – Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa- Manutenzione straordinaria della copertura – 1.540.000 euro (di cui 140.000 euro di Fondo Opere Indifferibili)

· MILANO – Istituto Verri – Sostituzione serramenti – 2.197.041,71 euro (di cui 29.582,90 euro cofinanziato e 197.041,71 euro Fondo Opere Indifferibili)

· MILANO – Istituto Vespucci- Rifacimento manto di copertura aula, palestra e laboratori -1.500.000 euro

· CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Istituto scolastico IPIA- Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico – 3.806.000 euro (di cui 346.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

Progetti aggiudicati:

· Manutenzione straordinaria servizi igienici – 6.718.427,10 euro (di cui 610.766,10 euro Fondo Opere Indifferibili)

· Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento e ventilazione – 1.500.000 euro

· Manutenzione straordinaria impianti tecnologici – 4.022.067, 22 euro

· LEGNANO- IIS Bernocchi -– Ristrutturazione ed adeguamento normativo- 9.284.000 euro (di cui 844.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

· RHO- – Istituto Rebora, succursale via Beatrice D’Este -Nuova palestra – 2.350.000 euro di cui 350.000 cofinanziati

· MILANO – Istituto Russel – Nuovo edificio di via Gatti, nuove aule e aula magna – 2.200.000 euro (di cui 200.000 euro Fondo Opere Indifferibili)

· MILANO – Istituto Oriani- Mazzini -Giorgi – Lavori di ampliamento – 14.456.559,53 euro (di cui 1.456.559,53 € di Fondo Opere Indifferibili)

· MILANO -Istituto Vespucci – Nuove aule e palestra – 11.184.823,38 euro (di cui 1.384.823,38 euro FOI)

· CASSANO D’ADDA – istituto scolastico Giordano Bruno – Costruzione nuova palestra- 2.350.000 euro di cui 350.000 euro cofinanziati

· MILANO – Istituto Puecher – Riqualificazione aree all’aperto destinate ad attività sportive – 930.000 euro

· MILANO – Istituto Schiapparelli – Gramsci – Miglioramento strutturale ed efficientamento energetico- 2.400.000 euro

· MILANO – Istituto Pareto – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico palazzina C – 7.803.000 euro

· MILANO – Istituto Conti – Vittorio Veneto – Riqualificazione energetica degli edifici – 5.000.000 euro

· MILANO – Liceo Leonardo da Vinci – Sostituzione serramenti – 816.860 euro

· MILANO -istituto Feltrinelli – Ristrutturazione e messa a norma capannoni laboratori – 3.800.000 euro

A questo ambizioso risultato, si aggiungono altri tre progetti, afferenti ad altrettante tre missioni, di cui si è centrato il primo grande obiettivo.

· Un progetto M4C1I1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense (scadenza aggiudicazione lavori il 31 agosto 2023, via ai lavori entro il 30 novembre – MILANO – Educandato Setti Carraro – Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della mensa- 545.300 euro

· Un progetto M4C1 I1.3 – Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (scadenza il 31 agosto per la progettazione esecutiva, (aggiudicazione lavori entro il 31 dicembre 2023, avvio lavori entro il 31 marzo 2024)

– SAN DONATO MILANESE – Istituto Mattei -Piero della Francesca- Levi – Riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre- 1.620.000 euro

· Un progetto M2C3.I.1.1 – Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (scadenza aggiudicazione lavori 30 settembre, procedura in corso con Centrale di committenza) – MILANO – istituto Frisi – 26.400.000 euro (di cui 2.400.000 Fondo Opere Indifferibili)

“L’obiettivo dell’aggiudicazione lavori entro il 15 settembre è stato molto sfidante soprattutto per alcune opere – spiega il consigliere delegato all’Edilizia scolastica Roberto Maviglia – In particolare, faccio notare come tre progetti siano stati finanziati a gennaio 2023 (Riqualificazione aree sportive esterne del Centro scolastico Puecher di Milano, nuova palestra della succursale del Rebora, costruzione nuova palestra di Cassano D’Adda), quattro addirittura a marzo 2023 (Interventi di adeguamento al Pareto, efficientamento energetico al Vittorio Veneto- Conti, adeguamento sismico al Leonardo da Vinci e allo Schiapparelli -Gramsci). Voglio quindi sottolineare il grande lavoro del personale della Città metropolitana di Milano, che con grande professionalità ha centrato gli obiettivi, per garantire la sicurezza e il benessere futuro di studenti e studentesse delle scuole beneficiarie degli interventi. Il PNRR è stata una grande opportunità ed è nostro compito sfruttarla al meglio nell’interesse delle comunità del nostro territorio, con senso di responsabilità e attenzione ai bisogni che emergono”.