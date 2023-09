Benzina, i prezzi di oggi: self sotto i 2 euro

(Adnkronos) – Secondo giorno di calo, oggi, per i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina self a meno di 2 euro di media. E’ quanto emerge dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, la quale mette in evidenza che Ip ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre per Q8 si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina e per Tamoil di un centesimo sul gasolio. Dopo tre ribassi consecutivi, tornano invece a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent che punta verso i 95 dollari.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,997 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,000, pompe bianche 1,989), diesel self service a 1,937 euro/litro (-2, compagnie 1,940, pompe bianche 1,928). Benzina servito a 2,133 euro/litro (-2, compagnie 2,175, pompe bianche 2,049), diesel servito a 2,074 euro/litro (-1, compagnie 2,116, pompe bianche 1,989). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,702), metano servito a 1,396 euro/kg (+2, compagnie 1,401, pompe bianche 1,392), Gnl 1,265 euro/kg (-1, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,267 euro/kg).

Ecco i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,075 euro/litro (servito 2,321), gasolio self service 2,021 euro/litro (servito 2,276), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,519 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.