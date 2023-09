Blinken suona la chitarra elettrica e canta al dipartimento di Stato Usa – Video

(Adnkronos) – In giacca e cravatta, come siamo soliti vederlo, ma con una chitarra elettrica e di fronte al microfono per cantare il classico blues del 1954 “Hoochie Coochie Man” di Muddy Waters. Così Antony Blinken ha mostrato un volto insolito del segretario di Stato Usa inaugurando, con una sua esibizione, la nuova iniziativa musicale della diplomazia Usa.

“Non potevo perdere l’opportunità stasera di unire musica e diplomazia, con grande piacere lancio la nuova iniziativa Global Music Diplomacy del dipartimento di Stato”, ha scritto Blinken pubblicando su X il video della sua performance musicale. L’obiettivo dell’iniziativa, spiegano al dipartimento, è “elevare la musica a strumento diplomatico per promuovere pace e democrazia e sostenere i più ampi obiettivi di politica estera degli Stati Uniti”.

In realtà, non è la prima volta che il segretario di Stato condivide pubblicamente la sua passione musicale, dal momento che ha pubblicato diverse canzoni su Spotify con il nome Ablinken.