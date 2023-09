Genoa-Roma 4-1, disastro Mourinho e crisi giallorossa

(Adnkronos) –

Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Il successo consente al Genoa di salire a 7 punti e di scavalcare la Roma, che rimane a quota 5 nel deludente avvio di stagione. I rossoblu si impongono con i gol di Gudmundsson, Retegui e Thorsby. Alla Roma non basta il provvisorio pareggio di Cristante.

Il Genoa sfonda subito. Strootman, ex di turno, imbuca per Gudmundsson che entra in area e di sinistro trova l’angolo basso: 1-0 al 5′. La Roma reagisce e trova il pareggio al 22′. Cristante si inserisce e sfrutta il cross di Spinazzola, colpo di testa e 1-1. Il match non offre granché e si trascina verso l’intervallo senza brividi. Al 45′, il Genoa tira fuori il nuovo vantaggio dal cilindro. La sponda di Thorsby innesca Retegui che controlla e fulmina Rui Patricio: 2-1.

La Roma cerca di raddrizzare la serata in avvio di ripresa. Lukaku, quasi invisibile nel primo tempo, al 53′ fa centro ma è tutto inutile: azione vanificata da un fuorigioco. Il belga spreca una chance ghiotta al 63′ mancando un tap-in ravvicinato. Al 68′ si vede Dybala, che non inquadra la porta. Quando la Roma sembra in crescita, arriva il tris del Genoa. Thorsby timbra di testa al 74′ e sigla il 3-1. La Roma non c’è più e all’81’ crolla. Messias ringrazia Frendrup e buca ancora Rui Patricio: 4-1, Mourinho affonda e la Roma naufraga in classifica. Alla fine del match, i tifosi giallorossi a Marassi contestano la prestazione e il rendimento della squadra: è la prima manifestazione di malumore nell’era dello Special One.