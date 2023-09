Renato Bandera per il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva della Provincia

da Renato Bandera per il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva della Provincia

Egregio direttore,

dopo un lavorio durato parecchio tempo ieri, finalmente, Regione Lombardia ha deliberato l’accreditamento dei locali di Via Dante, 134 b, come sede cittadina del Servizio di Medicina Sportiva pubblica dell’Ospedale di Cremona.

Ambulatori apprezzati per la professionalità e disponibilità del personale medico e paramedico che aveva operato fino alla loro chiusura, avvenuta durante il periodo di pandemia.

Ora lo Sport locale, agonistico e di tutti, potrà nuovamente avvalersi di un servizio che consente di praticare le discipline soggette ad accertamento medico in sicurezza, dando così tranquillità ad ogni singolo sportivo ed alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi che, proprio in questi giorni, tornano a frequentare i luoghi dello sport.

Aver riottenuto il Servizio Pubblico ha anche un valore economico poiché, dall’entrata nell’età agonistica prevista dal CONI e fino al 18 anno compiuto, gli agonisti delle Federazioni, degli Enti di Promozione e delle Discipline Associate, potranno fruire della gratuità degli accertamenti.

Nel periodo di convenzionamento di una sola realtà accreditata in città, infatti, a causa dell’esaurimento del budget assegnato e della massa di richiedenti, si erano verificate interruzioni delle visite che costringevano chi doveva allenarsi a sobbarcarsi privatamente i costi.

Ora, siamo certi, uno dei segmenti fondamentali della coesione sociale, della difesa della salute psicofisica dei/delle cittadine/i, dell’insegnamento di Valori fondanti del convivere qual è lo Sport avrà maggior accessibilità e spazio.

Ricordiamo che da poco più di un mese all’Art. 33 della Costituzione la pratica sportiva è entrata a far parte dei Diritti inalienabili per gli italiani.

La Riforma dello Sport, decollata lo scorso 1° luglio, ha inserito anche il concetto di Lavoro Sportivo, facilitato in alcune norme, ma parificato a tutti gli altri lavori.

Ne è ulteriore dimostrazione l’elezione, avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Mattarella, lo scorso 22 settembre, dell’On. Bruno Molea, Rappresentante del Terzo Settore e, quindi anche dello Sport, nel CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) che regola i rapporti economici tra le parti sociali e valida le contrattazioni tra le stesse.

L’accreditamento è da ascrivere a merito dell’unitarietà costruita tra Assessorato allo Sport del Comune di Cremona con L’Assessore Dott. Luca Zanacchi, Comitato e Assemblea della Consulta dello Sport cittadino, Coordinamento informale degli Enti di Promozione Sportiva con il Coordinatore Renato Bandera Consigliere Regionale del CONI, con il sostegno del Comitato Territoriale CONI presieduto da Tiziano Zini e di Sport & Salute con la rappresentante territoriale Francesca Maffezzoni.

Un ringraziamento non formale va ai 3 Consiglieri Regionali del territorio ( M.Piloni, M.Ventura, R.Vitari) che hanno dato seguito concreto all’affermazione “ lavoreremo insieme per il territorio “ pronunciata dopo la loro elezione.

Renato Bandera

per il Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva della Provincia

© Riproduzione riservata