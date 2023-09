Migranti, Tajani: “Navi Ong Germania verso Lampedusa confermano preoccupazioni”

(Adnkronos) – “La notizia di sette navi di Ong, alcune battenti bandiera tedesca, altre no, che vanno verso Lampedusa conferma la nostra preoccupazione e la nostra analisi, è quello che ho detto oggi al ministro Baerbock”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Berlino secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche.

“Mi pare veramente strano, preoccupante. Nel giorno in cui si fa una proposta si fanno arrivare tutte queste navi. E’ una coincidenza? Cosa c’è dietro? C’è un interesse elettorale? Di altro tipo? Non può essere, è una cosa che non funziona. Qualcuno forse vuole impedire che ci sia un accordo? C’è veramente molto stupore”, ha dichiarato Tajani.

“Non si possono finanziare navi Ong che vanno a prendere migranti e poi li portano in Italia – ha aggiunto il ministro degli Esteri – Questo è quello che accade e sta dimostrando che c’è qualcosa che non funziona. Se si vuole fare veramente questo percorso allora i migranti che vengono raccolti da una nave Ong portano i migranti nel paese di cui battono bandiera. Questa è l’unica soluzione possibile”.