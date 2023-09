Patto salva-spesa, arriva bollino tricolore

(Adnkronos) – La riconoscibilità dei prodotti scontati o a prezzi fissi sarà garantita da un bollino tricolore del Governo con la scritta ‘Trimestre anti inflazione’ e anche gli esercizi che aderiranno all’iniziativa saranno riconoscibili con un’apposita vetrofania, riportante il logo (bollino) tricolore. E’ quanto si legge nel protocollo d’intesa del Trimestre anti inflazione firmato oggi a Palazzo Chigi, alla presenza della premier Giorgia Meloni, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dalle associazioni della distribuzione e del commercio insieme alle associazioni che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie.

Inoltre, per orientare il più possibile i consumatori, gli operatori che aderiscono all’accordo compariranno sul sito web del Mimit accanto al logo ‘Trimestre anti inflazione’. Tra l’altro, se un prodotto selezionato non fosse più disponibile, gli operatori saranno tenuti a sostituirlo con un altro appartenente alla stessa categoria. Quanto all’utilizzo improprio del bollino anti inflazione “al di fuori delle condizioni previste” dal protocollo “e comunque da parte di soggetti non aderenti all’iniziativa” si evidenzia che il Mimit “si riserva di rendere nota la circostanza su apposita area del sito internet ministeriale”.