E’ morto Tommaso Accardo, Fiorello ricorda l’attore

(Adnkronos) – È morto l’attore Tommaso Accardo, aveva 84 anni. In tv, è stato ‘spalla’ di Fiorello in una serie di spot pubblicitari. Fiorello lo ha ricordato con un post su X, salutando ‘Tommasino’. Accardo, nato in provincia di Trapani, viveva a Mentana, alle porte di Roma. In carriera ha recitato anche in alcuni film, tra cui Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” del 1985 con Gigi e Andrea, e ha partecipato ad alcune serie tv, comprese 3 puntate di Boris nel 2008.