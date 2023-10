BTP Valore, al via da oggi 2 ottobre seconda emissione titolo di Stato

(Adnkronos) – Ammontano al 4,10% per i primi tre anni e al 4,50% per i restanti due i tassi cedolari minimi garantiti per la seconda emissione del BTP Valore, al via da oggi lunedì 2 ottobre fino a venerdì 6. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle Finanze ricordando che al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che però potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il ministero ricorda che il BTP Valore è riservato unicamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail) e prevede, per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 5 anni con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Il titolo potrà essere acquistato attraverso l’home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o presso la banca o l’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione.