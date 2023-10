Gb, fulmine su serbatoio biogas: enorme palla di fuoco nel cielo dell’Oxfordshire

(Adnkronos) – Questa sera in tutto l’Oxfordshire si è sentita una massiccia “esplosione” dopo che un fulmine ha colpito un serbatoio di gas provocando l’esplosione di un’enorme palla di fuoco visibile a chilometri di distanza nel cielo notturno. L’esplosione è stata segnalata sui social da decine di persone che hanno condiviso filmati dell’incendio.

In un comunicato, Severn Trent Green Power ha confermato che il fulmine che durante un temporale ha colpito l’impianto di Cassington “ha causato un’esplosione nei nostri serbatoi di biogas”. “Per fortuna nessuno è rimasto ferito e stiamo lavorando con i servizi di emergenza per garantire che il sito sia sicuro in modo da poter valutare il danno il prima possibile”, ha aggiunto. Ai residenti è stato detto di restare in casa e di chiudere le finestre. La polizia ha chiuso anche la A40 tra Wolverton ed Eynsham.