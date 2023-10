MotoGp, Marquez lascia la Honda alla fine del 2023

(Adnkronos) –

Marc Marquez lascia la Honda alla fine del Motomondiale 2023. Il divorzio tra il pilota spagnolo e l’HRC è stato annunciato con una nota, che anticipa la chiusura del rapporto: “Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere in anticipo il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGp”, si legge nel comunicato.

“Con ancora un anno ancora previsto dal contratto quadriennale tra HRC e Marc Marquez, entrambe le parti hanno concordato, di comune accordo, di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023. Entrambe le parti hanno convenuto che era nel loro interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi”, prosegue la nota.

Si chiude quindi un’era della MotoGp: 11 anni di collaborazione tra il numero 93 e HRC, impreziositi da 6 titolo MotoGp, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position insieme.

Marquez ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina in sella alla Honda RC213V al Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, nel 2013 per diventare il più giovane vincitore della classe regina e sarebbe diventato il più giovane campione del mondo della classe regina più tardi quell’anno.

Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime 10 gare consecutive dell’anno, andando a rivendicare anche titoli nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota HRC con il team Repsol Honda. Entrambe le parti continueranno a dare il loro pieno supporto per i restanti round della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGp. HRC augura a Marc Marquez il meglio per i suoi sforzi futuri”, conclude la Honda.

Marquez nel 2024 vorrebbe correre con la Ducati del team Gresini, entrando a far parte della squadra del fratello Alex. Lo spagnolo, come ha spiegato più volte, nelle ultime settimane ha valutato diverse ipotesi per il proprio futuro, tra Ktm e Pramac. I progetti con la casa austriaca non sono decollati, le altre caselle sono state occupate. Marquez vorrebbe un contratto biennale dal prossimo team.