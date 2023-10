Sinner – Medvevev, oggi finale Pechino in diretta: orario, come vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner contro Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp di Pechino 2023 oggi, 4 ottobre, in diretta tv a partire dalle 13.30. L’azzurro, testa di serie numero 6, in semifinale ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6, 6-1 e si è assicurato il quarto posto nel ranking Atp da lunedì prossimo, quando eguaglierà il piazzamento ottenuto da Adriano Panatta nel 1976.

Sinner va a caccia del terzo titolo stagionale dopo quelli vinti nel torneo Atp di Montpellier e nel Masters 1000 di Toronto. Il 22enne altoatesino in carriera vanta 8 titoli. Davanti avrà la sua bestia nera: contro Medvedev, ha perso tutti i 6 confronti diretti disputati, uscendo sconfitto nel 2023 dalle due finali giocate contro il russo.

“Cercherò di cambiare un paio di cose nel mio gioco, so che sarà un match difficilissimo ma mi sento pronto”, le parole di Sinner in vista della finale. “Sono felice di avere la chance di affrontarlo ancora, spero di giocare un buon tennis. Il servizio è importante, ma conterà tanto anche come giocherò da fondo perché mi aspetto scambi lunghi”, dice l’azzurro.

La finale tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, SuperTenniX e Tennis Tv. Per gli abbonati a Sky, diretta sul canale 212. In streaming, la partita sarà disponibile sull’app SkyGo.