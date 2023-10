Napoli contro Cicciobello Bomber, attacco al bambolotto di Osimhen

(Adnkronos) –

Il Napoli contro Cicciobello Bomber, il bambolotto ispirato a Victor Osimhen. Il bambolotto del centravanti nigeriano fa la sua apparizione e il Napoli, noto per l’attenzione estrema ai diritti di immagini legati ai contratti dei calciatori, alza la voce. Cicciobello Bomber, non ci vuole un fenomeno per capirlo, rappresenta Osimhen. La maglia azzurra, in assenza di loghi ufficiali, ricorda quella del Napoli. Il numero 9 spicca sulla confezione e sugli indumenti del pupazzo. I capelli biondi e soprattutto la maschera protettiva, che Osimhen indossa dopo un grave trauma al volto, sono eloquenti.

“Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato Cicciobello Bomber – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club”, si legge in un comunicato del Napoli. “La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”.