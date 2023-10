Heather Parisi e l’elogio di Putin: “Lucido e pronto”

(Adnkronos) – Heather Parisi esalta Vladimir Putin. L’ex showgirl, su X, promuove a pieni voti “l’analisi” del presidente della Russia che “non fa una piega”. Lo spunto per la riflessione è legato all’omaggio che il Parlamento canadese ha riservato a Yaroslav Honka, un veterano ucraino che nella Seconda Guerra Mondiale si schierò contro la Russia. Honka combattè al fianco dei nazisti, come le autorità canadesi hanno appurato con colpevole ritardo.

“L’analisi di Putin non fa una piega: chi come Trudeau e Zelensky applaude Yaroslav Honka o è un idiota che non conosce la storia e non sa che aver combattuta in World War II contro Russia significa aver combattuto a fianco di Hitler o è un bastardo che inneggia al nazismo”, afferma Heather Parisi che aggiunge un post scriptum ‘dedicato’ al confronto tra Putin e Joe Biden, presidente degli Stati Uniti. “Il mainstream può continuare a dipingere Putin come un malato e un instabile quanto vuole, ma il paragone con Biden è impietoso: lucidità e prontezza da una parte, senilitá e inadeguatezza dall’altra”, scrive.