Taylor Swift sempre più nella storia, film-concerto in prevendita incassa 100 milioni di dollari

(Adnkronos) – Il film-concerto ‘Taylor Swift – The Eras Tour’ è diventato un blockbuster al botteghino una settimana prima di arrivare nei cinema. Il distributore Amc afferma, infatti, che le prevendite globali dei biglietti hanno superato i 100 milioni di dollari, aggiungendo che la domanda “è stata incredibile dal momento in cui è stata annunciata l’uscita”. L’azienda afferma che ci sono volute meno di 24 ore perché il film battesse il record di vendite giornaliere più alte. Ciò lo rende il film-concerto più redditizio della storia, che ha superato il precedente record ottenuto da ‘Never Say Never’ di Justin Bieber. Il film del cantante canadese, che mescolava filmati documentari con performance dal vivo, aveva infatti incassato 99 milioni di dollari nel 2011.

Anche il tour globale di Swift, che dovrebbe continuare fino alla fine del 2024, è sulla buona strada per diventare il più grande della storia. La vendita dei biglietti per gli stadi potrebbe raggiungere 1,4 miliardi di dollari, superando il record attualmente detenuto da Elton John per il suo tour d’addio.

Il film del The Eras Tour uscirà nei cinema di più di 100 Paesi venerdì prossimo. Gli analisti stimano che oltre alla prevendita dei biglietti, il film potrebbe incassare altri 100 milioni di dollari al botteghino in Nord America nel fine settimana di apertura.

Solo cinque film – tra cui Barbie, The Super Mario Bros. Movie e Spider-Man: Across the Spider-Verse – hanno generato più di 100 milioni di dollari al loro debutto in Nord America quest’anno. Amc distribuirà anche il film del Renaissance Tour di Beyoncé, la cui uscita è prevista per dicembre.

L’anno scorso, Swift è diventata la prima artista nella storia ad avere canzoni in ogni posizione della top 10 della classifica dei singoli statunitensi. Ha superato Drake, che deteneva il precedente record di nove singoli nella top 10 contemporaneamente nel settembre 2021. I Beatles detenevano il record in precedenza nel 1964 con otto singoli nella top 10.

Ad agosto, Spotify ha dichiarato che Swift ha battuto un altro record, diventando la prima artista donna nella storia della piattaforma di streaming a raggiungere 100 milioni di ascoltatori mensili. La notizia è arrivata dopo che ha pubblicato a luglio il suo terzo album ri-registrato, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’, che ha raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi e di altri Paesi. Alla fine di questo mese, Swift pubblicherà un altro album ri-registrato ‘1989 (Taylor’s Version)’. L’artista sta ri-incidendo i suoi album perché questo le permetterà di possedere le registrazioni originali delle canzoni.