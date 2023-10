Tutto esaurito all’Auditorium G. Arvedi di Cremona per il concerto inaugurale di “STRADIVARIfestival”, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, che anche per l’undicesima edizione ha previsto una parata di stelle del violinismo internazionale a illuminare l’autunno musicale della città.

Sabato sera si è esibita per la prima volta all’ombra del torrazzo l’artista di origine giapponese Midori con il violino Guarneri del Gesù – ex Huberman 1734; enfant prodige che debuttò a soli 11 anni con la New York Philharmonic diretta da Zubin Mehta, ha sviluppato una straordinaria carriera. «È anche amica personale dell’ingegnere Toyota, che ha curato l’acustica della sala in cui ci troviamo, quindi era davvero curiosa di suonare qui» ha raccontato il direttore artistico di “STRADIVARIfestival” Roberto Codazzi dando il benvenuto al pubblico.

In scena con Midori l’orchestra Festival Strings Lucerne, gradito ritorno a Cremona dove partecipò all’edizione d’esordio della rassegna, con Daniel Dodds primo violino concertatore che ha posato l’archetto su un pregevole strumento del sommo liutaio Antonio Stradivari. La compagine ha condotto il pubblico in un viaggio musicale tra ‘Bach e i Romantici’, concedendo il bis di uno dei pezzi più apprezzati: il Valzer dalla Serenata in do maggiore per archi op. 48 di Cajkovskij.

