Da sabato 14 ottobre andranno in vendita alla biglietteria del Teatro i biglietti di tutti gli spettacoli inseriti nel cartellone Prosa novembre 2023/marzo 2024, con le seguenti modalità: distribuzione contromarche ore 9.30 e apertura biglietteria ore 10. La biglietteria del teatro sabato 14 ottobre sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 18.

Dieci spettacoli, un vortice di emozioni che faranno appassionare, ridere, riflettere e commuovere. Una scelta ampia con grandi classici, da Zio Vanja di Čechov, a Maria Stuarda di Schiller, da 7 contro Tebe di Eschilo a La dodicesima notte di Shakespeare, ma non mancheranno testi contemporanei come Costellazioni di Nick Payne, Amanti di Ivan Cotroneo e Processo Galileo, scritto a quattro mani da Angela Demattè e Fabrizio Sinisi.

Tante proposte che porteranno sul palco del Teatro Ponchielli grandissimi nomi del panorama teatrale e televisivo come: Silvio Orlando, che inaugurerà la Stagione con La vita davanti a sé, Chiara Francini, effervescente ed eclettica attrice e già protagonista dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo, con il suo nuovo spettacolo Forte e Chiara e Virginia Raffaele attrice, conduttrice, imitatrice che ritorna al Teatro Ponchielli con il suo spettacolo Samusà.

Non mancheranno grandi protagonisti del teatro italiano come Laura Marinoni e Elisabetta Pozzi, regine indiscusse della piéce Maria Stuarda, un ricco allestimento che porta la firma di Davide Livermore per la regia e della Maison Dolce&Gabbana per i costumi delle protagoniste, ma poi anche Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, compagnia che ha ricevuto molti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, che con la loro proposta (7 contro Tebe) sapranno coniugare tradizione popolare e ricerca culturale.

Protagonisti saranno anche grandi nomi nel panorama registico come Leonardo Lidi, (seconda tappa del progetto Čechov), Andrea De Rosa e Carmelo Rifici, registi di fama internazionale del teatro e dell’opera.

