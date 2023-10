Oggi in Israele Tajani, Von der Leyen e Metsola

(Adnkronos) – Rappresentanti di Europa, Usa e Italia saranno oggi 13 ottobre 2023 in visita in Israele. Attesi la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. A Tel Aviv saranno presenti anche il ministro della Difesa Usa, Lioyd Austin la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock e l’omologa canadese, Melanie Joly.

“Sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas. Poi andrò in Giordania”, ha annunciato ieri Tajani in un post su X.

Mentre ad annunciare la presenza del ministro Usa della Difesa è stato il premier Benjamin Netanyahu che ieri ha ricevuto il segretario di Stato americano Antony Blinken. Fonti del Pentagono hanno confermato la visita, precisando che Austin incontrerà oltre al premier, il ministro della Difesa e l’interno gabinetto di guerra del nuovo governo di emergenza. Il capo del Pentagono – aggiungono le fonti – intende discutere i piani operativi e gli obiettivi degli israeliani del conflitto in risposta all’attacco brutale stile Isis, ricordando che Israele ha chiesto agli Stati Uniti “munizioni di precisione” e intercettori per il sistema anti-missilistico Iron Dome.