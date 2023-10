Tonali e Zaniolo, Donnarumma: “Ore difficili, gli siamo vicini”

(Adnkronos) – Dopo che Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali hanno lasciato il ritiro della Nazionale in seguito allo scandalo sulle scommesse, “sono state ore difficili, siamo vicini ai due ragazzi, ci dispiace umanamente e sportivamente per due ragazzi forti. Gli siamo vicini. Non ho avuto modo di parlare con loro, sono andati via, ci dispiace tanto e personalmente sono vicino a Sandro e a Nicolo'”. Queste le parole di Gigio Donnarumma, portiere e capitano azzurro per la sfida con Malta, a Sky.

“Quello che è successo non ci tocca, dobbiamo pensare al campo, siamo professionisti e dobbiamo dare tutto in campo. Abbiamo fatto una grandissima settimana, lavorato benissimo, il lavoro del miste si vede e siamo super concentrati per domani e per Wembley”, ha aggiunto Donnarumma.