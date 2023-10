De Luca e l’imitazione di Crozza: “Mi ha rovinato la vita”

(Adnkronos) – “Maurizio Crozza è un malvivente, mi ha rovinato la vita”. Così, sorridendo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito della sua imitazione da parte dell’attore comico durante il programma “Fratelli di Crozza” sul Nove.

“Crozza fa il suo mestiere, mi sfotte, prende in giro – aggiunge De Luca parlando con i giornalisti alla festa del ‘Foglio’ a Firenze – Qualche volta che l’ho viso in tv e mi pare che non è cattivo. Mi ha trattato un po’ meglio di qualcun altro”.