Belve 2023, Antonio Conte ospite di Francesca Fagnani: dove andrà l’allenatore?

(Adnkronos) – Antonio Conte ospite di Francesca Fagnani a Belve 2023, il programma in onda martedì 17 ottobre su Raidue. L’allenatore pugliese, attualmente fermo dopo l’addio al Tottenham nella scorsa stagione, ha declinato – secondo le news di calciomercato – l’offerta del Napoli, che lo avrrebbe voluto in panchina al posto di Rudi Garcia. Conte, come ha detto recentemente, sta studiando per farsi trovare pronto quando tornerà ad allenare. Il nome del tecnico nell’ultimo periodo è stato accostato alla Roma, in caso di addio di José Mourinho, e viene periodicamente associato alla Juventus per un secondo capitolo bianconero, dopo il primo che tra il 2011 e il 2014 ha portato a Torino 3 scudetti consecutivi. Ora, Conte sostituirebbe Massimiliano Allegri da cui fu rimpiazzato circa un decennio fa.

Oltre a Conte, Francesca Fagnani ospiterà anche Ivana Spagna e Eva Riccobono. Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia sarà ospite della ‘cartomante’ di Belve il giornalista Dario Fabbri; mentre il momento stand-up della serata è affidato a Carmine Del Grosso.

Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.