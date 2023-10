Israele contro il Vaticano: “Non ha condannato attacco Hamas”

(Adnkronos) –

Israele contro il Vaticano. Il ministro degli Esteri Eli Cohen ha contestato il segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Gallagher, facendogli presente che Israele “si aspetta che il Vaticano esprima una condanna chiara e inequivocabile delle azioni terroristiche omicide dei terroristi di Hamas che hanno colpito donne, bambini e anziani per il solo fatto di essere ebrei e israeliani”.

“È inaccettabile che sia stata diffusa una dichiarazione in cui si esprime preoccupazione soprattutto per i civili di Gaza, mentre Israele sta seppellendo 1.300 persone assassinate”, ha dichiarato Cohen.

”Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina e penso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l’appello per la liberazione degli ostaggi”, ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro.

”Chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione”, ha aggiunto il Pontefice.

”Fratelli e sorelle già sono morti moltissimi, per favore non si versi altro sangue innocente né in Terra Santa né in Ucraina, o in qualsiasi altro luogo, basta, le guerre sono sempre una sconfitta, sempre”, ha affermato Bergoglio.

”La preghiera e la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo, della guerra. Invito tutti i credenti a unirsi alla chiesa in Terra Santa e a dedicare martedì prossimo 17 ottobre a alla preghiera e al digiuno”, ha aggiunto.

Il Pontefice, che ha inoltre telefonato al giornalista israelo-palestinese Henrique Cymerman, inviato per l’emittente Sic di Lisbona, ha poi espresso preoccupazione per i tanti argentini vittime dell’attacco di Hamas al kibbutz nel sud di Israele rivelando: “Credo che tra gli argentini morti o feriti nell’attacco ci siano molti miei amici”, ha detto Bergoglio esprimendo il desiderio di ricevere in Vaticano i familiari dei circa 120 rapiti da Hamas a Gaza.