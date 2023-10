Greta Thunberg protesta a Londra contro i petrolieri: arrestata

(Adnkronos) – Greta Thunberg è stata arrestata oggi, 17 ottobre 2024, a Londra mentre partecipava insieme a centinaia di altre persone a una protesta di fronte ad un albergo a cinque stelle dove si svolgeva una conferenza petrolifera. Immagini mostrano la famosa attivista del clima mentre viene fatta salire su un furgone della polizia dopo aver partecipato alla protesta che ha bloccato gli ingressi dell’albergo dove si è svolto l’Energy Intelligence Forum, conferenza a cui partecipano manager del settore petrolifero e rappresentanti governativi, bollato dai dimostranti come “gli Oscar del petrolio”.

“Dietro queste porte chiuse alla conferenza di petrolio e soldi, politici senza spina dorsale stanno facendo accordi e compromessi con lobbisti delle industrie distruttive, le industrie degli idrocarburi”, ha detto Thunberg ai giornalisti prima di unirsi alla protesta. “Popoli di tutto il mondo stanno soffrendo e morendo per le conseguenza della crisi climatica provocata da queste industrie a cui è permesso di incontrare i nostri politici con un accesso privilegiato”, ha poi aggiunto, riporta il Guardian.

“Le elite della conferenza del petrolio e dei soldi non hanno nessuna intenzione di passare alla transizione – ha detto ancora – il loro piano è di continuare questa ricerca distruttiva dei profitti. E’ per questo che dobbiamo fare azioni dirette per fermarli e buttare il denaro del petrolio fuori dalla politica. Non abbiamo altra opzione che mettere i nostri corpi davanti a questa conferenza – ha concluso – e cercare di interromperla”.