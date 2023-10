Nell’ottica di rendere le PMI lombarde sempre più competitive a livello nazionale, Regione Lombardia aprirà un bando a sostegno degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, la sperimentazione e l’adozione di innovazioni (di prodotto e/o di processo) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in grado di mantenere e migliorare appunto la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo.

Palazzo Lombardia metterà in campo quasi trenta milioni per questa misura.

In merito, il Presidente della Commissione “Attività produttive” Marcello Ventura che afferma: “Considerato che le PMI sono l’ossatura dell’economia nazionale e lombarda, l’apertura del bando a sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo industriale rappresenta un’importante azione strategica introdotta da Regione Lombardia.

Incentivare la ricerca e lo sviluppo in quelle che sono le aziende portanti della nostra economia è un fatto importante e che evidenzia come Regione voglia rendere protagoniste tutte le imprese di ogni dimensione in quel processo di cambiamento del mondo della produzione che da tempo ha preso piede in Lombardia e in Italia” – prosegue Ventura – “mi preme ringraziare l’assessore allo Sviluppo Economico Guidesi per questa scelta importante e mi auguro vivamente che il bando possa vedere tante imprese partecipare perché l’occasione messa a disposizione da Regione è di notevole importanza”.

