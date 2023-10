F1 Gp Usa 2023, Verstappen davanti a Leclerc in prove libere

(Adnkronos) – Il tricampione del mondo Max Verstappen è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Austin in Texas, 18esimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull gira in 1’35″912 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’36″068), la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton 81’36″193) e il messicano Sergio Perez (1’36″212), suo compagno di scuderia.

Quinto tempo per il danese della Haas Kevin Magnussen (1’36″472) che si lascia alle spalle gli inglesi George Russell (1’36″474) con la Mercedes e Alexander Albon (1’36″492) con la Williams e lo spagnolo Carlos Sainz (1’36″533) con la seconda Rossa. Alle 23 i piloti torneranno in pista per le qualifiche ufficiali.