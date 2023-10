Fedez e Pietro Orlandi a Muschio Selvaggio, ‘caso chiuso’

(Adnkronos) –

Fedez e Pietro Orlandi insieme al tavolo. Il rapper ha ospitato il fratello di Emanuela Orlandi nel podcast Muschio Selvaggio. “Onorato di aver conosciuto di persona Pietro Orlandi. Dopo una mia dichiarazione infelice abbiamo avuto modo di conoscerci e di preparare una puntata di Muschio Selvaggio molto importante, soprattutto in vista del voto in Senato sulla commissione d’inchiesta sul caso Emanuela Orlandi”, dice. “Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia”, aggiunge Fedez nelle storie su Instagram.

Cancellato quindi il ‘caso’ creato a gennaio dalle parole che Fedez pronunciò nella puntata del podcast in cui era ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi. Anche in quel caso si parlava del rapimento di Emanuela Orlandi, avvenuto 40 anni fa. “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando”, le parole di Fedez seguite da una risata, con imbarazzo in studio per l’ospite e per Luis Sal, all’epoca partner di Fedez e conduttore del podcast.

Già all’epoca Pietro Orlandi, commentando l’episodio, non alimentò nessuna polemica. “Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini scappava una risata durante un funerale. Non posso negare che mi è dispiaciuto sentire una risata dopo la frase ‘la stanno ancora cercando’, lo faccio da 40 anni”.