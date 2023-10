Caso scommesse, Mourinho: “Mi fido di Zalewski e El Shaarawy”

(Adnkronos) – José Mourinho disinnesca il caso scommesse per la Roma. I nomi di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy sono stati citati da Fabrizio Corona ma non sembrano coinvolti nell’inchiesta che la procura di Torino sta conducendo sulle scommesse illegali. “Ho parlato con i miei giocatori, con Zalewski ci abbiamo anche riso, perchè quando ci ho parlato non sapeva ancora bene cosa fosse uscito. Ho parlato con tutti e due i ragazzi e sono molto felice di averlo fatto”, dice il tecnico giallorosso alla vigilia del match con il Monza.

“Sono tranquilli, sono solo un po’ triste perchè ad esempio in Portogallo ci hanno fatto una prima pagina dicendo che fosse un giocatore di Mourinho. Questo è un danno per l’immagine dei giocatori se non sono colpevoli. Mi fido di loro, abbiamo un rapporto tale che possono dirmi la verità, anche se fosse brutta”, aggiunge.

“Anche la società si fida di loro, ha fatto un comunicato perchè siamo tutti insieme e siamo tranquilli. Con gli altri sarà una situazione giudiziaria, bisogna aspettare e fidarsi della giustizia. Se qualcuno ha sbagliato pagherà”, chiosa il tecnico portoghese.

Capitolo partita: “Il Monza sta attraversando un ottimo momento? Anche noi stiamo bene. Loro sono una buona squadra, hanno fatto un buon campionato lo scorso anno e hanno preso bravi giocatori. Sarà una partita dura”, dice lo Special One, che non si sbilancia sulla formazione.

“Belotti al fianco di Lukaku? Faccio fatica a rispondere, a volte la squadra non riceve quello che merita. Abbiamo segnato dei gol di squadra bellissimi: se l’avesse fatta un’altra squadra con un altro allenatore avrebbe avuto più scalpore. A livello di costruzione e di squadra siamo più bravi rispetto allo scorso anno. Quando siamo tutti siamo una squadra che gioca meglio rispetto agli anni passati”.

“Giochiamo meglio. Lukaku cambia i numeri, dal punto di vista della quantità quando hai giocatori come lui ti cambia tutto. Basta vedere Belotti che ha fatto zero gol lo scorso anno e quest’anno sta già a tre gol. Domani Belotti con Lukaku? Non voglio dare la squadra, non ti risponderò. Paulo è un giocatore importante per noi, per la sua creatività, per il suo posizionamento. Abbiamo un bel gruppo di giocatori a disposizione: Belotti, El sha, Azomun: stiamo messi bene”, osserva il portoghese.