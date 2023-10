Torino-Inter 0-3, tris nerazzurro e Inzaghi torna primo in classifica

(Adnkronos) –

L’Inter vince 3-0 sul campo del Torino nel match in calendario come anticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024 e torna in vetta alla classifica con 22 punti, uno più del Milan che domani riceve la Juventus. Nuovo stop invece per i granata che, dopo la sconfitta nel derby, incassano un altro k.o. e rimangono a quota 9.

Simone Inzaghi contro i granata manda in campo poche sorprese nell’undici iniziale. A riposo Bastoni in difesa con il trio composto da Pavard, De Vrij e Acerbi. Barella vince il ballottaggio con Frattesi in mediana. Davanti la coppia titolare Lautaro Martinez e Thuram. In casa Toro pesa l’assenza in avanti di Zapata, al suo posto in avvio Pellegri e non Sanabria. C’è Seck a supporto insieme a Vlasic. Nella prima frazione molto controllo da parte dell’Inter ma poche occasioni, con Milinkovic Savic di fatto quasi mai impegnato. Nella parte finale del primo tempo però esce il Torino che confeziona due buone occasioni. Al 35′ Seck entra in area e colpisce a giro con il sinistro, ma vola a deviare in corner Sommer. Al 43′ su un cross di Bellanova, arriva lo stacco di testa di Pellegri ma è ancora ottima la risposta del portiere nerazzurro.

La musica cambia nella ripresa. L’Inter aumenta i ritmi e passa al 59′: Dumfries da poco entrato punta Rodriguez e mette in mezzo per Thuram, che batte Milinkovic con un destro all’angolino per l’1-0. I granata accusano il colpo e rischiano poco dopo. Al 62′ ci prova Lautaro che però commette fallo in attacco su Milinkovic. Il raddoppio però non tarda ad arrivare. Al 67′ su corner di Cahlanoglu, tocca Acerbi sul primo palo trovando la deviazione aerea di Lautaro che fa 2-0. La squadra di Juric non riesce a rispondere e al 77′ rischia ancora di capitolare: Thuram parte in solitaria a va alla conclusione ravvicinata, ma si immola Sazanov.

Ultimi assalti del Torino che nel recupero sfiora il gol con lo stesso Sazanov che va a staccare sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma colpisce di spalla dopo un tocco di Sommer e manda la palla alta di poco. Al 94′ però l’Inter cala il tris. Accelerazione impressionante di Mkhitaryan in ripartenza e fallo di Ilic in area. Calcio di rigore netto decretato dall’arbitro Marchetti. Sul dischetto va Calhanoglu che trova l’angolino basso e fa il 3-0 che chiude l’incontro.