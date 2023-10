Cdp, in tre anni in Piemonte 5 mld a favore di imprese e enti pubblici

(Adnkronos) – Cinque miliardi a favore di 9.300 imprese e 330 enti pubblici del Piemonte di cui 1,3 mld per progetti infrastrutturali di rilevanza strategica, operazioni di rinegoziazione mutui per oltre 1,3 mld a favore di 366 enti locali e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati allo sviluppo del territorio. Sono alcuni dei numeri dell’impatto generato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) nella Regione Piemonte negli ultimi tre anni illustrati a Torino in occasione della sesta tappa del roadshow di Cdp che dopo Napoli, Brescia, Venezia, Firenze e Palermo ha fatto oggi tappa nel capoluogo piemontese.

“È un impegno, quello di Cdp sul territorio piemontese – ha spiegato l’ad Dario Scannapieco – che va dalla ricerca, ad esempio abbiano acceleratori e degli incubatoi di impresa tramite il sistema del venture capital, quindi dalle start up alle imprese grandi e a quelle medie, e poi la rigenerazione urbana, il social housing, in più assistiamo attraverso rapporti di consulenza la Regione e la Città di Torino per le misure del Pnrr”