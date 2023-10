Torino, Gorno Tempini (Cdp): “Su Palazzo Lavoro dossier importante”

(Adnkronos) – Palazzo del lavoro “il dossier è importante dal punto di vista dimensionale e la cosa importante è che ci sono interessi e quindi ciò che cercheremo di fare è coniugare al meglio lo sviluppo di un ruolo iconico per Torino con attività che siano interessanti per la comunità”. Cosi il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini a margine della tappa torinese del roadshow per il Territorio, a proposito del futuro del Palazzo del Lavoro di cui è proprietaria al 100% Cdp Immobiliare. La Cassa – ha poi aggiunto il presidente – è vicina a città importanti come Torino e a regioni rilevanti come il Piemonte. Cdp da qualche anno ha aperto una serie di rappresentanze locali a Torino nel 2020. Sono delle realtà che stanno funzionando molto bene perché aiutano il dialogo con le istituzioni, le imprese e le fondazioni. Questo aiuta sia per progetti immobiliari, di rigenerazione urbana, sia per aiutare le imprese in momenti complessi. Lo stesso vale per i Comuni, le Regioni e le province”.

Nel suo intervento, sottolineando che “in tutti questi anni, la Cassa ha continuato dunque a svolgere la sua missione storica: promuovere lo sviluppo del Paese attraverso un capitale ‘dinamico e paziente’”, Gorno Tempini ha evidenziato che “accompagnare la crescita e lo sviluppo del Paese ha significato non solo veicolare risorse preziose ma trovare soluzioni e risposte sempre nuove alle sfide del contesto, alle necessità dei territori”.

“Sulla scia di queste evidenze, pertanto – ha osservato ancora – abbiamo sentito l’esigenza di rafforzare il dialogo con i territori per sviluppare una interazione più proattiva e costruttiva con tutti i protagonisti della crescita e dello sviluppo delle realtà locali, pubblica amministrazione, imprese, fondazioni” Infine, quanto riguarda il Piemonte, il presidente di Cdp, ha osservato che “ il Piemonte è un’area territoriale chiave per l’innovazione italiana con forti competenze ed importanti potenzialità, con un tessuto imprenditoriale dinamico. In particolare, nel capoluogo è presente il più importante hub dell’innovazione nel sud Europa e sarà sede del centro nazionale per l’Intelligenza Artificiale”.