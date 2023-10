Ballando con le stelle 2023, bufera Selvaggia Lucarelli-Simona Izzo

(Adnkronos) – Bufera a Ballando con le stelle 2023 con il violento scontro tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli durante la seconda puntata del programma di Rai1. Il clima diventa incandescente dopo l’esibizione di Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo e protagonista di ripetuti siparietti con la moglie, attrice e regista. Quando tocca a Selvaggia Lucarelli analizzare la prova del concorrente, si accende la polemica. “Non posso vedere te che balli e poi la prima cosa che succede sono gli auguri di buon onomastico a Simona” Izzo. “Se ha troppa luce la coppia fuori dalla pista, non ha luce la coppia in pista. Mi piace come balli ma sparisci, perché sei oscurato da questi siparietti che sono orpelli inutili e rischiano di diventare una zavorra”, dice Lucarelli esprimendo la posizione condivisa anche da altri giudici. “Hai fatto un corso di psicologia accelerato?”, chiede dalla tribuna Simona Izzo.

“E’ tutta trasparenza pura, è la nostra vita mostrata in modo scherzoso”, dice Ricky Tognazzi. “Non penso di togliere luce a Ricky. Siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare la Lucarelli, che ha storie meno stabili…”, dice l’attrice e regista. “Non stati raccontando niente di me, stai raccontando molto di te…”, la replica della giornalista dalla giuria.

“Nella prima puntata sei stata molto scorretta con me e non ho detto nulla. Hai chiesto a Ricky se i calci che dava” in pista “erano diretti a me. Ricordati che le donne a volte muoiono per i calci degli uomini”. “Che roba orrenda, una cosa così seria come il femminicidio la butti qui dentro?!”, interviene Fabio Canino. “Era una battuta? La signora -incalza Simona Izzo- non sa fare battute. Prendetevi un battutista…”