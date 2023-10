Sarà aperta il 15 dicembre la mostra sul Piccio a Cremona nelle sale della pinacoteca. Il Comune, in particolare l’assessorato alla cultura che fa capo a Luca Burgazzi, ha acquisito una quindicina di disegni inediti del pittore che saranno esposti per la prima volta al pubblico, non solo disegni ma in mostra ci saranno anche altre opere del Piccio provenienti da collezioni pubbliche e private.

L’attività cremonese di Giovanni Carnovali detto il Piccio è documentata da moltissimi dipinti giunti a noi grazie alla donazione dei fratelli Enrico e Giuseppe Finzi. Nato a Segrino (Varese) nel 1804, il Piccio frequentò giovanissimo l’Accademia Canova di Bergamo e sotto la guida di Giuseppe Diotti, originario di Casalmaggiore, si avvicinò all’ambiente cremonese.

Piccio intraprese fin da subito una via autonoma rispetto a quella del maestro, sia nella scelta dei modelli che possiamo ritrovare nella tradizione lombarda ed emiliana. Il suo stile pittorico è nuovo per i colori accesi. Dopo un soggiorno a Casalmorano presso le sorelle Malossi il Piccio si trasferì a Cremona, dove strinse rapporti con la borghesia locale. Di quel periodo restituisce un’immagine cittadina a cavallo tra la prima e la seconda metà dell’Ottocento incentrata su quello che era il clima culturale, sociale e politico dell’epoca. s.gal

© Riproduzione riservata