Le piogge di questi giorni e un leggero calo delle temperature stanno creando la giusta atmosfera per degustare un cartoccio profumato di caldarroste. E se poi si è in compagnia, con della musica in sottofondo, come si fa a dire di no all’invito che la Pro Loco di Grumello fa a tutti coloro che amano il dolce frutto autunnale?

L’appuntamento per la tradizionale castagnata è per domenica 5 novembre dalle 16 nel cortile di Cascina Castello in via Roma, dove i volontari dell’associazione metteranno in vendita caldarroste e offriranno fino ad esaurimento castagnaccio e strudel, con vin brulè e te caldo per accompagnarli. Il karaoke con il grumellese Fabio Prestinari è l’altro ingrediente che renderà il pomeriggio di domenica un momento di festa e vera allegria.

