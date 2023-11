Paura, martedì sera, per una mamma di 42 anni e il figlio di 7, investiti in via Brescia a Crema da una Renault Megane mentre stavano attraversando la strada. Pare che festeggiassero Halloween, in quanto il bimbo aveva un sacchetto con caramelle e dolciumi. Subito sono stati soccorsi dal personale del 118 che a scopo precauzionale ha allertato l’elicottero da Brescia atterrato in un campo in zona San Bernardino e subito decollato verso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le condizioni di entrambi, comunque, non dovrebbero essere particolarmente preoccupanti. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

