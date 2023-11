Telefonata Meloni, parla il comico russo: “Colloquio di mezz’ora, Putin non c’entra…”

(Adnkronos) – “Nessuna operazione segreta, non c’è Putin o il Cremlino dietro. Siamo due persone che hanno bucato la sicurezza. Giorgia Meloni non si è accorta che era uno scherzo. La telefonata è durata circa mezz’ora”. Lexus, il comico russo che con il partner Vovan ha parlato al telefono con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Otto e mezzo su La7 risponde alle domande sulla conversazione avvenuta a settembre contro la premier e diffusa ieri con un audio di circa 13 minuti.

“La chiamata è arrivata al nostro numero, che abbiamo lasciato come contatto. Non darò tutti i dettagli, perché nessuno deve avere alcun danno: questa è la nostra regola. Potete fare tutte le domande al premier Meloni”, premette Lexus, che ripetutamente rifiuta le versioni che lo definiscono uno strumento del regime di Mosca, magari vicino ai servizi. “Abbiamo un’esperienza enorme in questo tipo di telefonate, non solo Meloni ha parlato con noi. Abbiamo telefonato al segretario generale della Nato, abbiamo parlato con la commissaria Mogherini e con tante altre figure istituzionali. Tante personeleggono i nostri social e suggeriscono di chiamare questa o quella persona. Abbiamo tantissime persone dall’Italia che scrivono e dicono ‘chiamate Meloni'”, spiega.

“Il livello di sicurezza” adottato da Palazzo Chigi “è medio, se paragonato ad altre situazioni. Io vivo in Russia, fare uno scherzo di questo genere al nostro presidente Putin può essere considerato un atto contro il paese che è impegnato in un conflitto militare. Le strutture del cerimoniale del presidente sono molto severe. La stessa cosa vale per il presidente degli Stati Uniti. In questi paesi, come in Cina, la sicurezza funziona meglio”.

Quindi, il ‘giudizio’ su Meloni: “La vostra premier è una persona viva, ha una sua posizione, non ha paura di spiegare. Non ha voluto nascondere quello che pensava. I burocrati in genere parlano senza dire niente, Meloni invece è riuscita a spiegare il suo punto di vista. Gli altri politici non sono tutti così. Altri parlano come i robot, Meloni si è dimostrata una persona viva”, afferma.

“Con lei abbiamo parlato quasi mezz’ora, noi abbiamo interrotto la conversazione perché avevamo un’altra telefonata. Avevamo avuto le risposte che ci interessavano sull’Ucraina e sui migranti in Europa. La Meloni non si è accorta? Penso sia andata proprio così. Diffonderemo il resto della telefonata? Perché no…”.