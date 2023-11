Bollette gas in aumento, quanto si spenderà di più

(Adnkronos) –

Bollette del gas in aumento. Con l’ultimo aggiornamento mensile dell’Arera, l’autorità pubblica dell’energia, a ottobre aumenterà del 12% rispetto a settembre. Secondo lo studio dell’Unione nazionale consumatori (Unc) “per una famiglia tipo in tutela significa spendere 159 euro in più su base annua. La spesa totale nei prossimi dodici mesi passa così da 1.327 a 1.486 euro, che sommati ai 764 della luce, determinano una stangata complessiva pari a 2.250 euro”. L’associazione spiega, inoltre, che “se il prezzo del gas sale del 12% rispetto a quello di settembre, rispetto ai tempi pre-crisi, ovvero nel confronto con ottobre 2020, il rialzo è astronomico: +58,2%. Rispetto alla spesa complessiva del 2020, pari a 975 euro, ora si pagheranno 511 euro in più, +52,4%”.

“Si tratta del terzo rialzo consecutivo che, per di più, avviene alle porte della stagione invernale, proprio in vista dell’accensione degli impianti di riscaldamento” rileva la Federconsumatori. Con tale aumento la spesa per il gas, per la famiglia tipo, nell’anno scorrevole (novembre 2022 – ottobre 2023) è di 1.457 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (novembre 2021 – ottobre 2022), in cui il costo era su livelli elevatissimi”.

“L’aumento del 12% delle tariffe deciso oggi da Arera determinerà una maggiore spesa annua per il gas pari a 159 euro in più a famiglia, portando la bolletta a quota 1.486 euro annui a nucleo nell’ipotesi di prezzi costanti” afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario disposto dall’Autorità. “Come previsto nei giorni scorsi dal Codacons, la guerra scoppiata in Israele ha avuto effetti diretti sulle tasche degli italiani attraverso un incremento della bolletta del gas”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Un aumento che non fa ben sperare in vista del periodo invernale, quando cioè si concentra l’80% dei consumi di gas delle famiglie. Proprio per questo, e considerata l’eccessiva volatilità dei prezzi dell’energia, chiediamo a gran voce al governo di prorogare il mercato tutelato almeno per tutto il 2024”.