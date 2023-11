Gp Brasile, Verstappen pole position: beffa Leclerc e il meteo

(Adnkronos) – Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile 2023. Il pilota olandese della Red Bull, a Interlagos, coglie il momento nella terza manche delle qualifiche e, prima che la pioggia cambi il quadro della giornata, ottiene il miglior tempo in 1’10″727. Il campione del mondo, che da settimane ha conquistato il titolo iridato 2023, precede la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’11”021), che fa segnare il secondo tempo e chiuderà la prima fila.

In seconda fila, al terzo e quarto posto, le Aston Martin di Lance Stroll e di Fernando Alonso. Quinta posizione e terza fila per la Mercedes di Lewis Hamilton, che sarà affiancato dal compagno di squadra George Russell. In quarta fila la McLaren di Lando Norris e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Completano la top ten, in quinta fila, la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Oscar Piastri.