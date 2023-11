Ballando con le stelle ‘al veleno’, Ricky Tognazzi contro Selvaggia Lucarelli: “Che lavoro fai?”

(Adnkronos) –

Ricky Tognazzi contro Selvaggia Lucarelli, ancora polemiche a Ballando con le stelle 2023. Il concorrente e la giudice si scontrano nella puntata di stasera, nel proseguimento della lite andata in scena una settimana fa. Sabato scorso, Lucarelli ha avuto uno scontro con Simona Izzo, moglie dell’attore. “Non vedo troppa motivazione, stasera mi sembri fiacco, moscio. Nelle clip c’è sempre Simona, mi sembra tu soffra di sindrome di Stoccolma. Sei innamorato della tua carceriera, lo rispettiamo. Sembra che tutto ti scivoli addosso”, dice Lucarelli.

Tognazzi, che non ha entusiasmato la giuria con il suo tango, cerca di mantenere un certo distacco: “Non rispondo alle tue provocazioni, se dobbiamo litigare in diretta… Non mi piacciono le risse in pubblico, dici cose sgradevoli che hanno poco a che fare con il ballo. Non mi va di risponderti a tono, usa la paletta a tua discrezione sui ballerini. Il resto non ti compete. Simona ha detto cose sgradevoli? Le hai dette tu per prima, sei tu che hai attaccato”, dice il concorrente.

Lucarelli insiste: “Dovresti tagliare i cordoni ombelicali…”. A questo punto, Tognazzi sbotta: “Ma pensa ai tuoi cordoni… Ma davvero vuoi farmi incazzare? Io ce la metto tutta durante tutta la settimana. Mi faccio il mazzo durante la settimana… Sei una provocatrice di professione, qual è il tuo lavoro? Vuoi farmi incazzare? Ci sei riuscita…”, dice.

“Non capisco se tutti votate il marito o il ballerino”, dice Simona Izzo intervenendo dalla platea. “Quanto al carcere – aggiunge – non c’è nessuna sindrome di Stoccolma. Ci sono persone che hanno ricevuto molte querele e forse devono stare attente…”. Lucarelli interviene battezzando l’attrice “Simona Pizzo”, il botta e risposta velenoso va in archivio in attesa della prossima puntata.