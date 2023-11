Ucraina, Zelensky invita Trump: “Vieni a vedere, pace con Putin impossibile”

(Adnkronos) –

Donald Trump in 24 ore, dice, farebbe finire la guerra tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha bisogno di soli 24 minuti per spiegare all’ex presidente degli Stati Uniti che il conflitto con Vladimir Putin è inevitabile.

“L’ex presidente Trump ha detto che in circa 24 ore può farcela e finire la guerra. Per quanto mi riguarda, cosa posso dire? Quindi anche lui è il benvenuto. Il presidente Biden era qui, e penso che abbia capito alcuni dettagli che si possono capire solo stando qui”, ha detto Zelensky rispondendo a Kristen Welker di Nbc News. “Quindi, invito il presidente Trump”.

“Se verrà qui, avrò bisogno di 24 minuti, sì, 24 minuti. Non di più. Sì. Non di più: 24 minuti per spiegare al presidente Trump che non può gestire questa guerra” in quel lasso di tempo, ha detto Zelensky. “Non può portare la pace a causa del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin”.

In un’intervista a ‘Meet the Press’ a settembre, Trump ha affermato che avrebbe risolto la guerra in Ucraina entro 24 ore se fosse stato rieletto. Ha fornito pochi dettagli su come avrebbe portato a termine il compito: “Se ve lo dico esattamente, perdo tutte le mie pedine di scambio”. “Direi certe cose a Putin. Direi certe cose a Zelensky”, ha detto Trump allora, aggiungendo che avrebbe “fatto un accordo equo per tutti”.