Chi presenterà Sanremo 2025? Lo ‘scoop’ di Fiorello

(Adnkronos) – “Ho uno scoop sul ‘Festival di Sanremo’ del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!”. A dare lo speciale ‘annuncio’ è Fiorello durante il programma ‘Viva Rai2!’. Quindi, ‘spiffera’: “Non è del canale 1, non del 2, non del 3, non del 4, non del… 6”, saltando il numero 5 e aggiungendo: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”.

Ieri, a chi gli chiedeva se Amadeus farà anche il Sanremo 2025 come si vocifera, Fiorello ha risposto: “Secondo me gli stanno tirando la giacchetta – ha detto facendo finta di controllare se alle spalle ci sia qualche dirigente in ascolto – adesso la Rai ha smentito, ha detto ‘non è vero che ci sono trattative’ ma gliel’hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmelo. Lo sapremo ad agosto. Amadeus mi chiama ad agosto di solito e mi dice: ‘Ciuri che dici?'”.