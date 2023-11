Politica, la comunicazione nell’era digitale, a Roma dibattito organizzato da Icch

(Adnkronos) –

Le trasformazioni della comunicazione politico-istituzionale nell’era digitale. E’ l’argomento al centro dell’evento, promosso dall’International Corporate Communication Hub (www.icch.it), di presentazione del nuovo numero del The Corporate Communication Magazine “Politica e social network: etica, partecipazione e polarizzazione” in programma alle 18.30 presso il Circolo degli Esteri in Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42 a Roma. Interverranno: Francesco Albertario, portavoce del ministro dell’Istruzione e del Merito; Luigi Di Gregorio, Spin doctor e Docente di comunicazione all’Università degli Studi della Tuscia; Pierangelo

Fabiano, segretario generale Icch; Lorenzo

Pregliasco, politologo, fondatore Quorum Youtrend; Marcello

Presicci, membro fondatore e segretario generale della Scuola politica “Vivere nella Comunità”; Lavinia Spingardi, giornalista SkyTg24; Claudio Velardi, presidente della Fondazione ottimisti e razionali.

La comunicazione politico-istituzionale, spiegano gli organizzatori, è soggetta a cambiamenti dettati dalla rapida trasformazione digitale e in questo scenario, i soggetti coinvolti sono molteplici: istituzioni, rappresentanti del governo, esponenti politici, media e cittadini. Se prima esistevano solide barriere che separavano ciascuna sfera di interesse, oggi grazie alla digitalizzazione la comunicazione tra i pubblici è più fluida e contaminata. L’evento sarà l’occasione per esplorare le nuove forme della comunicazione politica e istituzionale, frutto delle trasformazioni del mondo digitale.