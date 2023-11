Rubarono wc d’oro da oltre 5 milioni di euro, 4 arresti

(Adnkronos) – Wc d’oro rubato a Londra, in quattro a processo. Lo ha stabilito secondo quanto riporta il New York Times il Crown Prosecution Service britannico che ha annunciato di aver autorizzato oggi le accuse contro quattro uomini, accusati di aver rubato quattro anni fa l’opera di Maurizio Cattelan, intitolata ‘America’, che al tempo era esposta nell’Oxfordshire in Inghilterra. I quattro uomini compariranno davanti a un’aula di tribunale a Oxford il prossimo 28 novembre. La toilette era valutata circa 5,5 milioni di euro. Già nel 2016 l’opera di Cattelan aveva fatto notizia per le lunghe file al Guggenheim Museum di New York per vederla: furono circa 100mila i visitatori. Poco dopo il furto dal Blenheim Palace a ovest di Londra, Cattelan ha dichiarato al New York Times in una e-mail che la sua prima reazione è stata quella di pensare che si trattasse di uno scherzo. “Chi è così stupido da rubare un bagno? Ah, già la mia toilette però è d’oro” si era detto.