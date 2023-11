Juve-Cagliari 2-1, gol di Bremer e Rugani: Allegri è primo in classifica

(Adnkronos) – La Juventus batte il Cagliari per 2-1 oggi 11 novembre 2023 nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A e, almeno per qualche ora, è prima in classifica. I bianconeri si impongono con i gol di Bremer (60′) e Rugani (70′). Ai sardi non basta la rete di Dossena (75′). La formazione allenata da Allegri sale a 29 punti e scavalca l’Inter. I nerazzurri, a quota 28, nel posticipo di domenica 12 novembre ricevono il Frosinone. Il Cagliari rimane a 9 punti.