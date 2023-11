Spara contro auto dei suoceri e picchia la nonna di lei: arrestato

(Adnkronos) – Spara contro l’auto dei suoceri e picchia la nonna della fidanzata. Un giovane napoletano è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale ed è finito in carcere con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi. Il giovane si sarebbe presentato a casa insieme a un pregiudicato, aggredendo “ferocemente l’anziana nonna” della sua fidanzata, “fratturandole il polso e causandole lesioni personali gravi giudicate guaribili in 60 giorni” si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso. Dopo questo episodio, le vittime avevano cambiato casa. E questa mattina è arrivato l’arresto per stalking.