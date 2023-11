Atp Finals 2023, Alcaraz batte Rublev in due set

(Adnkronos) – Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è imposto sul russo Andrey Rublev in due set con il punteggio di 7-5, 6-2 nel secondo incontro del gruppo rosso alle Atp Finals di Torino. Il numero 2 del mondo resta così in corsa per le semifinali. E’ il primo successo di sempre alle Finals per Alcaraz mentre il russo, alla seconda sconfitta su due partite, non ha più possibilità di andare avanti. Questa sera il tedesco Alex Zverev, dopo aver superato Alcaraz al primo turno, sfiderà l’altro russo Daniil Medvedev alle 21.