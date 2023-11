Incontro Biden-Xi: “Sulla Terra c’è posto per il successo di Usa e Cina”

(Adnkronos) – “Il pianeta Terra è abbastanza grande perché” Cina e Stati Uniti “possano avere successo”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, arrivato oggi 15 novembre nella residenza di Filoli, una quarantina di chilometri a sud di San Francisco. Ad accoglierlo, al suo arrivo alle 11.15 ora locale, le 20.15 in Italia, è stato il presidente americano Joe Biden. Dopo la stretta di mano, i due leader sono entrati nella residenza.

“Le tensioni non devono sfociare in un conflitto”, ha detti Biden all’inizio dell’incontro con Xi, sottolineando “l’importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente”. E ha poi affermato che “possiamo lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima”.

“Per due grandi paesi come la Cina e gli Stati Uniti voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione. Non è realistico che una parte rimodelli l’altra. E il conflitto e lo scontro tra loro hanno conseguenze insopportabili per entrambe le parti”, ha sottolineato Xi. Secondo il presidente cinese, “le relazioni Cina-Stati Uniti, il rapporto bilaterale più importante al mondo, dovrebbero essere percepite e immaginate nel contesto ampio delle trasformazioni globali mai viste in un secolo, che stanno accelerando, e svilupparsi in modo da avvantaggiare i nostri due popoli”.

“Il pianeta Terra è abbastanza grande perché i due Paesi possano avere successo e il successo di un Paese è un’opportunità per l’altro”, ha proseguito Xi Jinping rivolto a Biden, sottolineando che “finché si rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace, saranno pienamente in grado di superare le differenze. Io e lei siamo al timone delle relazioni tra Cina e Stati Uniti… Sono ansioso di avere uno scambio approfondito”.