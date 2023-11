Africa, Pistelli (Eni): “Network Transizione è spazio per aumentare consapevolezza”

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti, abbiamo raggiunto una presenza larga e autorevole da parte africana e capace di rappresentare diverse istanze: dall’energia alla food security e l’accademia”. Lo ha dichiarato Lapo Pistelli, direttore Public Affairs di Eni, al termine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.

“È stato un lavoro importante. Dai due giorni è emerso come ci sia un rischio di percezione squilibrata reciproca. Gli europei parlano dell’Africa pensando alla sicurezza energetica e dettando ricette sulla transizione un po’ facili. Mentre gli africani lamentano di non essere parte dell’equazione della missione ma di subirne le conseguenze, oltre a pensare spesso che gli europei non capiscano il tema delle migrazioni climatiche e il legame con la food security. Avere un posto dove queste istanze sono tutte assieme è prezioso per avere un dibattito correttamente alimentato e aumentare la consapevolezza”.